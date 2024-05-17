Более 300 «квадратов» асфальта обновили на улицах в Лобне | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 21:53 Более 300 «квадратов» асфальта обновили на улицах в Лобне Пресс-служба городского округа Лобня

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В Лобне за вчерашний день восстановили 334 квадратных метра асфальтового покрытия, в том числе во дворах по улице Ленина, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41, № 63. В настоящее время активно проводится ямочный ремонт асфальтовых покрытий во дворах и на межквартальных проездах.

Помимо этого проводятся различные ремонтные работы по благоустройству города.

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Отремонтировали лифты на Колычева, № 3, заделали межпанельные швы на Чайковского, № 25 и Жирохова, № 3. Приступили к ремонтным работам на Чехова, № 12.

Также провели работы по проверке работоспособности котельного оборудования. Закончили работы по строительству новой ветки канализации к очистным сооружениям.

Пресс-служба городского округа Лобня Пресс-служба городского округа Лобня Пресс-служба городского округа Лобня Пресс-служба городского округа Лобня Пресс-служба городского округа Лобня

Глава города Анна Кротова сообщила, что в Научном городке провели работы по ремонту уличного освещения. Кроме того, планируется покраска контейнерных площадок, лавочек, урн, малых архитектурных форм, ограждений, восстановление газонов, а также работы по уборке городских территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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