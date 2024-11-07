Более 300 котельных реконструируют в Подмосковье в 2025 году

Подмосковье сделало акцент на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках инвестиционных расходов бюджета на 2025–2027 годы. Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков озвучил соответствующую информацию во время публичных слушаний, посвященных проекту регионального бюджета на указанный период.

На 2025 год предусмотрено выделение 40 миллиардов рублей на модернизацию объектов теплоснабжения. Планируется провести строительство и реконструкцию 330 котельных, из которых 162 будут новыми, а также отремонтировать 490 километров сетей теплоснабжения.

В следующем бюджетном цикле продолжатся работы по поддержанию объектов водоснабжения и водоотведения, включая коллекторы и канализационные насосные станции. В 2025 году запланированы работы на 224 объектах с общим финансированием в 12,3 миллиарда рублей, при этом 131 объект должен быть введен в эксплуатацию. В течение трех лет планируется реализовать 297 объектов с общим объемом финансирования в 60 миллиардов рублей.

Что касается дорожного строительства, в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 33 миллиардов рублей для работ на 86 объектах, а также ремонт 170 объектов дорожного хозяйства.

В области транспортной безопасности продолжится строительство разноуровневых переходов через железнодорожные пути. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять новых объектов, на что выделят 1,2 миллиарда рублей.