Более 300 км дорог в Ленинском округе обработали ото льда за два дня

Свыше 300 километров муниципальных дорог обработали ото льда и снега за два дня. С 4 ноября устраняли последствия осадков 82 рабочих и 31 единица техники.

Сильный снегопад прошел в Ленинском округе 4 ноября. В этот день работали 82 специалиста. Они же вышли на ликвидацию последствий на следующий день. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«В течение двух дней расчистили и провели противогололедную обработку всей сети муниципальных дорог — это 306 км. Продолжаем уборку снега и льда на прилегающих к ним тротуарах. В первую очередь чистим опасные участки дорог и улицы по маршрутам следования школьных автобусов. Также особое внимание — остановкам общественного транспорта, подходам и подъездам к социально значимым объектам — детским садам, школам, больницам», — рассказал директор муниципального предприятия «ДорСервис» Антон Колесников.

Дорожные службы Московской области перешли на зимний режим работы. Автолюбителям рекомендуют эксплуатировать машины только на зимней резине, соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов и не разговаривать по телефону во время движения.

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