Более 300 километров ЛЭП капитально отремонтировали в Подмосковье с января

С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали 321 километр воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.

Для повышения надежности электроснабжения и успешного прохождения отопительного сезона также привели в порядок 261 трансформаторную и распределительную подстанцию, а также выполнили все требования по эксплуатации зданий энергообъектов.

В рамках подготовки к зиме специалисты расчистили 126 гектаров охранных зон ЛЭП от деревьев и кустарников для предотвращения обрывов проводов при неблагоприятных погодных условиях. Отмечается, что в этом году «Мособлэнерго» планирует завершить капремонт 353 километров ЛЭП, 262 подстанций и расчистить 130 гектаров трасс. Окончание всех работ запланировано на декабрь 2024 года.