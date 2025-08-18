Более 300 килограммов варенья приготовили на фестивале в Сергиевом Посаде

Фестиваль варенья состоялся в Сергиевом Посаде. Все его площадки были посвящены разнообразию этого лакомства.

Мероприятие проводят в округе традиционно. Здесь можно было увидеть и попробовать варенье из яблок, крыжовника, инжира, тыквы и даже лука.

«К нам приехали и блогеры, и люди, которые профессионально занимаются вареньем и интересно рассказывают про него. А еще две замечательные девушки поют русские застольные песни, приглашая гостей присоединиться», — сказала руководитель проектов арт-пространства «Трикотажка», соорганизатор Фестиваля варенья Анна Зайкина.

Для участников работал маркет крафтовых продуктов и изделий. Все желающие могли принять участие в тематических играх, мастер-классах по росписи пряников, шитью и мозаике.

На фестивале артисты театра «По облаками» представили детский спектакль «Жили-были». Кроме того, работала книжная ярмарка.