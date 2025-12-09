Более 300 килограммов гумпомощи отправили из Пушкинского в Калужскую область

Крупную партию гуманитарного груза передали волонтеры округа Пушкинский. Его направили воспитанникам центра социальной помощи семье и детям Родник» в Калужской области.

Передачу организовали муниципальный депутат Дмитрий Кульков и волонтер Андрей Коровкин. Запустить благотворительную акцию предложили болельщики футбольного клуба «Торпедо. Москва», которые уже не первый год помогают центру.

В этом году удалось собрать свыше 300 килограммов продукции от компании ООО «Пластик Он Лайн». Она понадобится ребятам, которые проходят восстановление в центре — это более 30 детей.

Груз уже подготовили к отправке. В Калужскую область его отошлют 13 декабря, чтобы успеть к новогодним праздникам.

«Подобные акции, объединяющие усилия представителей власти, общественных активистов, бизнеса и просто неравнодушных граждан, являются ярким примером эффективного социального партнерства», — отметили в пресс-службе администрации округа Пушкинский.