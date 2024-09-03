Более 300 килограммов батареек собрали в «Мегабаках» Подмосковья с января

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С января экопункты «Мегабак» в Московской области направили на утилизацию около 300 килограммов батареек, 120 килограммов энергосберегающих ламп и 10 килограммов ртутных градусников. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Отслужившие батарейки относятся ко второму классу опасных отходов. Утилизировать их нужно с осторожностью, при этом фракции можно снова использовать в производстве. Например, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор с ложкой и вилкой или килограмм удобрений.

Жители Подмосковья могут сдать батарейки не только на специализированных площадках «Мегабак», но и в супермаркетах торговых сетей «Вкусвилл» и «Перекресток».

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