Более 300 карпов выпустили в пруд парка Фабричный в Реутове

Более семи лет карпы кои радовали посетителей центрального парка Реутова. В этот раз у них пополнение — в Фабричный пруд выпустили еще 300 этих красивых рыбок.

В пруд Фабричного парка выпустили маленьких карпов — не более шести сантиметров в длину. Они будут расти и превратятся в красивых золотистых карпов. Эти рыбы неприхотливы и будут радовать жителей Реутова много лет.

«Хочется, чтобы в нашем парке плавали красивые рыбы. Это японские карпы Кои, которые живут очень долго. Дети и взрослые будут любоваться ими в нашем пруду», — рассказал директор парка аттракционов Владимир Четвергов.