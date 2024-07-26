Более 300 карпов выпустили в пруд парка Фабричный в Реутове

Фото: Телеканал «360»

Более семи лет карпы кои радовали посетителей центрального парка Реутова. В этот раз у них пополнение — в Фабричный пруд выпустили еще 300 этих красивых рыбок.

В пруд Фабричного парка выпустили маленьких карпов — не более шести сантиметров в длину. Они будут расти и превратятся в красивых золотистых карпов. Эти рыбы неприхотливы и будут радовать жителей Реутова много лет.

«Хочется, чтобы в нашем парке плавали красивые рыбы. Это японские карпы Кои, которые живут очень долго. Дети и взрослые будут любоваться ими в нашем пруду», — рассказал директор парка аттракционов Владимир Четвергов.

Любителям рыбалки на Фабричном пруду напомнили, что если на крючок попадется золотая рыбка — ее нужно отпустить назад в воду. Тогда уже на следующий год посетители парка смогут наблюдать за красивыми крупными карпами.

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