Более 300 ям устранили на дорогах Серпухова с начала марта

Протяженность муниципальных дорог округа составляет 951 километр, из них 376 — с асфальтовым покрытием. С начала марта зарегистрировали 480 ям, 324 уже устранили. На этой неделе в план работ включили 145 повреждений на 21 улице. Сотрудники коммунальных служб используют горячий и литой асфальт, а также холодные смеси. Все ремонты фиксируют в системе контроля и планирования работ с фото до и после. Задача — до 1 апреля привести покрытие в нормативное состояние.

Серпухов пятый год сохраняет лидерство по реализации проекта «Безопасный регион». Сейчас к системе подключено 4874 камеры: 2176 на подъездах многоквартирных домов, остальные — в парках, скверах, социальных учреждениях, торговых центрах, на детских и контейнерных площадках. Места установки определяют вместе с жителями через голосования на «Доброделе». В этом году планируют добавить около 300 новых камер. За два месяца с их помощью раскрыли 20 преступлений и 23 административных правонарушения.

Также на совещании анонсировали ближайшие события: патриотический форум ко Дню воссоединения Крыма с Россией и чемпионат России по боевому самбо среди женщин, который пройдет 21 марта.