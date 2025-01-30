Более 300 ям на дорогах устранили в Подольске с начала года

Устойчивая плюсовая температура позволила специалистам МБУ «Комбинат благоустройства» активно проводить работы по ремонту дорожного полотна в Серпухове. Только за январь устранено порядка 300 дефектов на дорогах города.

Для точечного восстановления покрытия рабочие используют литой асфальт, который подходит для круглогодичной укладки и не требует уплотнения катком, что делает процесс ремонта более оперативным.

Места для ремонта выбираются с учетом степени износа дорожного покрытия и обращений горожан. На этой неделе бригада завершила работы на улице Чехова, где устранили 30 ям. Ремонт продолжается на улицах Пионерская, Оборонная, Химиков, бульваре 65 лет Победы, Весенняя и 1-м Оборонном переулке. Также ведутся работы на пересечении улиц Ленина и Победы.

После окончания зимнего сезона планируется проведение масштабного ремонта с фрезерованием старого покрытия и укладкой нового асфальта по технологии горячего асфальтирования.