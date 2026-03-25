Более 300 ям ликвидировали на дорогах Зарайска

В округе активно ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия. Основная задача текущего этапа — оперативное устранение выбоин, появившихся на проезжей части в результате зимних морозов и перепадов температур.

Приоритет — безопасность и комфорт всех участников дорожного движения. Внимание специалистов муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство, ЖКХ и ДХ муниципального округа Зарайск» было сосредоточено на Рязанской улице. У дома № 12 бригада из четырех рабочих с использованием специализированной техники вела активную борьбу с дорожными дефектами.

«Устранение выбоин, которые могли представлять серьезную опасность для водителей и привести к повреждению автомобилей, проводилось в оперативном режиме. С начала марта работы по ямочному ремонту идут полным ходом. За неполный месяц усилиями дорожников ликвидировано уже более 300 проблемных участков. Это свидетельствует о системном подходе к решению задачи и высокой интенсивности работ», — сообщили специалисты.

Дорожные службы действуют в непрерывном режиме, чтобы как можно скорее закрыть все критические участки, обеспечивая тем самым беспрепятственное и безопасное передвижение по городу. Уже в апреле, когда позволят погодные условия, в округе стартуют работы с применением горячей асфальтобетонной смеси.