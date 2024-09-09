Более 300 гимнасток выступили на областном первенстве в Балашихе

Первенство по художественной гимнастике прошло в Балашихе. В соревнованиях приняли участие более 300 юных гимнасток со всего Подмосковья.

Мероприятие провели на обновленном стадионе «Труд». Сначала свои выступления представили команды, затем спортсмены показывали индивидуальные упражнения. Продемонстрировать свои умения приехали гимнастки из Мытищ, Черноголовки, Рузы и других городов Московской области. По итогам соревнований лучших наградили медалями, грамотами и подарками.

«Впервые после обновления мы проводим в этом зале такие большие соревнования. Как спортсменка, я знаю, что самое сложное — это пережить парад открытия. За несколькими минутами красивого выступления на ковре всегда стоят годы тренировок, слез и пота. Поэтому удачи вам, девочки, а родителям — терпения», — сказала заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Марина Жирова.

Стадион «Труд» открылся в 1928 году. С 2019 года учреждение вошло в состав спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». В декабре 2023 года завершилась реконструкция — тут появились новые поле с подогревом и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около пяти тысяч квадратных метров. Всего в секциях футбола, бейсбола, волейбола и художественной гимнастики на стадионе занимаются более двух тысяч детей.

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