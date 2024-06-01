Более 300 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала весны

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий игосударственному жилищному надзору МО

Более 300 фасадов жилых домов в Подмосковье привели в порядок с начала весны. Управляющие компании устранили дефекты под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Управляющие организации должны регулярно осуществлять технический осмотр фасадов и своевременно проводить работы по устранению выявленных повреждений», рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении повреждений или трещин на стенах дома следует обратиться в УК или Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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