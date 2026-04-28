Более 300 дорожек к социальным объектам благоустроят в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье обустроят более 300 тропинок к социально значимым объектам. Они ведут к шолам, больницам, детским садам и автобусным остановка.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, тропинки обустраивают в рамках инициативы, направленной на развитие пешеходной инфраструктуры. Всего в этом году в программу вошли 313 дорожек. Из них 130 ведут к школам, 64 — к детским садам, 59 — к остановкам, 16 — к медучреждениям, 15 — к паркам и скверам, 12 — к ж/д станциям, 11 — к другим образовательным организациям и шесть — к домам культуры.

«Благоустроенные дорожки помогают жителям быстрее добираться до ключевых объектов социальной сферы, делая ежедневные маршруты более удобными и безопасными», — отметили в министерстве.

Работы также проведут на тротуарах, где заменят изношенную плитку. Всего обновят более тысяч пешеходных объектов.