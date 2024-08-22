Более 300 домов в Лобне подготовили к отопительному сезону
В городском округе Лобня более 300 многоквартирных домов уже готовы к осенне-зимнему сезону. Только за эту неделю более 40 из них получили паспорта готовности.
Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошел в Лобне. На встрече обсудили тему подготовки многоквартирных домов к зимнему периоду.
Сейчас специалисты проверяют отопительное оборудование, ремонтируют поврежденные участки.
Представитель «Московского областного единого информационно-расчетного центра» рассказал об изменениях в платежных документах: временно назначенные управляющие компании начали обслуживать дома 2 и 3 августа, поэтому в документах могут обозначить сразу две компании.
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