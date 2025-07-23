Более 300 детей отправились на третью смену в лагерь «Родина» в Подольске

Третья смена под названием «Полундра» началась для 320 ребят в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Для участников подготовили разнообразные мероприятия, конкурсы и соревнования в морской тематике.

Детей разделят на восемь оздоровительных и три спортивных отряда — волейболисты, каратисты и футболисты. В лагере организовано полноценное пятиразовое питание, и открыли площадку для лазертага. Воспитанники также смогут посещать бассейн и веревочный парк.

Многие ребята не впервые отдыхают в «Родине». «Я здесь уже в восьмой раз уже, самый лучший лагерь из всех, в которых я бывала», — поделилась Полина Курдыбах.