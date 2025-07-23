Более 300 детей отправились на третью смену в лагерь «Родина» в Подольске

Третья смена под названием «Полундра» началась для 320 ребят в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Для участников подготовили разнообразные мероприятия, конкурсы и соревнования в морской тематике.
Детей разделят на восемь оздоровительных и три спортивных отряда — волейболисты, каратисты и футболисты. В лагере организовано полноценное пятиразовое питание, и открыли площадку для лазертага. Воспитанники также смогут посещать бассейн и веревочный парк.
Многие ребята не впервые отдыхают в «Родине». «Я здесь уже в восьмой раз уже, самый лучший лагерь из всех, в которых я бывала», — поделилась Полина Курдыбах.
Директор детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» Наталья Улыбашева рассказала, что путевки на третью смену выделили и льготным категориям, детям участников спецоперации и ребятам из многодетных семей.
«Надеюсь, погода позволит провести День Нептуна. Будут спортивные соревнования, танцевальные шоу, туристическое мероприятие», — сообщила Наталья Улыбашева.
«Полундра» продлится до 11 августа. После нее начнется четвертая двухнедельная смена, которую полностью посвятят спорту.
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