Более 300 детей отправились на третью смену в лагерь «Родина» в Подольске

Фото: Пресс-служба администрации Подольска

Третья смена под названием «Полундра» началась для 320 ребят в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Для участников подготовили разнообразные мероприятия, конкурсы и соревнования в морской тематике.

Детей разделят на восемь оздоровительных и три спортивных отряда — волейболисты, каратисты и футболисты. В лагере организовано полноценное пятиразовое питание, и открыли площадку для лазертага. Воспитанники также смогут посещать бассейн и веревочный парк.

Многие ребята не впервые отдыхают в «Родине». «Я здесь уже в восьмой раз уже, самый лучший лагерь из всех, в которых я бывала», — поделилась Полина Курдыбах.

Директор детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» Наталья Улыбашева рассказала, что путевки на третью смену выделили и льготным категориям, детям участников спецоперации и ребятам из многодетных семей.

«Надеюсь, погода позволит провести День Нептуна. Будут спортивные соревнования, танцевальные шоу, туристическое мероприятие», — сообщила Наталья Улыбашева.

«Полундра» продлится до 11 августа. После нее начнется четвертая двухнедельная смена, которую полностью посвятят спорту.

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