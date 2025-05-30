Более 300 детей из Щелкова бесплатно отдохнут в летних лагерях

Летняя оздоровительная кампания стала темой совещания в администрации Щелкова. Так, на нем озвучили, что в этом году к сезону подготовили два профильных загородных учреждения.

«В этом году мы подготовили к сезону 16 лагерей с дневным пребыванием и два загородных оздоровительных учреждения по четыре смены в каждом. В лагерях „Юнармеец“ и „Лесные поляны“ каждая смена будет рассчитана на 320 детей», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Путевка в лагерь с дневным пребыванием стоит 14680 рублей. Родители оплачивают из этой суммы только 5,5 тысячи рублей. Оставшуюся часть перекрывают из местного и областного бюджетов. Еще 50 детей получат полностью бесплатные путевки в лагеря с дневным пребыванием, 288 — в загородные.

Также в Щелкове в школах № 19 и № 27 реализуют проект «Умные каникулы». В нем поучаствуют свыше двух тысяч детей.

Кроме того, для подростков «КДЦ „Навигатор“ организует временное трудоустройство. В округе будет работать 12 детские оздоровительно-развивающие площадки и программы на базе учреждений допобразования.