Более 300 деревьев высадили жители Дубны на набережной Волги

Несколько сотен жителей Дубны приняли участие в областной акции «День в лесу». Она прошла в парке на набережной вдоль Волги.

Всего в рамках акции жители в Дубне высадили 345 деревьев. Горожане украсили территорию парка вдоль Волги тополями, березами, липами, а также дубами и вязами.

Также деревья появились и вдоль велодорожки «Дубненская кругосветка», которая проходит рядом. Больше всего было высажено яблонь разных сортов — всего 100 деревьев. Горожане дополнили существующие яблоневые аллеи как на Менделеевской, так и на Комсомольской набережных.