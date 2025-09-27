Более 300 деревьев высадили жители Дубны на набережной Волги
Несколько сотен жителей Дубны приняли участие в областной акции «День в лесу». Она прошла в парке на набережной вдоль Волги.
Всего в рамках акции жители в Дубне высадили 345 деревьев. Горожане украсили территорию парка вдоль Волги тополями, березами, липами, а также дубами и вязами.
Также деревья появились и вдоль велодорожки «Дубненская кругосветка», которая проходит рядом. Больше всего было высажено яблонь разных сортов — всего 100 деревьев. Горожане дополнили существующие яблоневые аллеи как на Менделеевской, так и на Комсомольской набережных.
«Каждый год мы стараемся делать нашу Дубну еще более зеленой — в этом году высадили более 2,5 тысячи кустарников и молодых деревьев во дворах и на улицах города. И сегодня дубненцы всех возрастов с удовольствием подключились к акции, чтобы наша родная Дубна всегда оставалась цветущей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Также в ходе акции участники получили памятные сувениры — кепки, футболки, значки. В завершении всех ждало угощение — горячий чай с пирожками.