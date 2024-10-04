Более 300 дефектов чистоты и порядка устранили в Подмосковье в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 300 дефектов в содержании территорий устранили в Московской области в сентябре. О неполадках сообщили управдомы многоквартирных домов через приложение «Проверки Подмосковья».

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, лидерами по количеству обращений стали Серпухов, Пущино и Волоколамский городские округа.

Чаще всего заявления касались уборки дворов, состояния элементов на детских игровых комплексах, содержания контейнерных площадок.

В ведомстве добавили, что благодаря управдомам удается оперативно решать возникающие проблемы.

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