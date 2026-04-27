Более 300 человек вышли устранять последствия снегопада в Реутове

Более 300 дворников и 20 единиц техники убирают снег и поваленные деревья. Администрация Реутова рекомендовала водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам — быть предельно внимательными при передвижении по тротуарам и при пересечении проезжей части.

В понедельник в регионе прогнозируются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами возможен снег с сильным и порывистым ветром, а также значительное похолодание. Гидрометцентр предупредил о гололедице на дорогах и налипании мокрого снега на ветвях. Порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.