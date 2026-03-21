Более 300 человек прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания Химок

С начала 2026 года 300 жителей Химок получили медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания Химкинской клинической больницы. Такие отделения позволяют пациентам пройти необходимые процедуры и операции за один день и вернуться домой.

Стационары кратковременного пребывания работают на базе 60 медицинских учреждений Подмосковья и предназначены для пациентов, которым не требуется длительная госпитализация. «Современная медицина должна быть быстрой и удобной для людей. Преимущества такого формата очевидны: помощь оказывается оперативно. Лечение, включая операции и процедуры, зачастую занимает всего один день — после медицинского вмешательства пациент может вернуться домой», — рассказала депутат Надежда Смирнова.

Анализы можно сдать в поликлинике по месту жительства, там же выдают направление на операцию. Врач заранее изучает электронную медицинскую карту пациента, что позволяет сразу приступить к лечению без дополнительной диагностики. Операции выполняют с применением щадящих технологий, что снижает травматичность и ускоряет восстановление.

«Стационар кратковременного пребывания помогает быстро оказать необходимую помощь. Предварительная подготовка в поликлинике и доступ к электронной медицинской карте сокращают время ожидания — мы сразу приступаем к лечению. Малоинвазивные технологии ускоряют восстановление, а наблюдение в палате обеспечивает безопасность на всех этапах», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.

В стационарах кратковременного пребывания помощь оказывают взрослым и детям по многим направлениям. Чаще всего пациенты обращаются за услугами в сферах хирургии, урологии, травматологии, гинекологии и офтальмологии. После процедур пациент остается под наблюдением врачей; если состояние стабильно и нет осложнений, его переводят на амбулаторное лечение в тот же день.