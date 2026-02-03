Более 300 человек приняли участие в забеге в Балашихе

1 февраля в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха состоялся девятый этап проекта «Марафон у дома», организованный командой ЖеRunners. В забеге приняли участие более 300 спортсменов-любителей и профессионалов, преодолевших дистанцию общей длиной 42,9 километров, разделенную на две части — 22,6 километров и 20,3 километра.

Старт и финиш обеих дистанций были организованы на стадионе «Орион». Маршрут, проложенный через городские парки и лесопарковые зоны, позволил участникам насладиться разнообразием локальных достопримечательностей: более 30 муралов, архитектурные памятники, храмы и благоустроенные зоны отдыха стали частью беговой трассы. Впервые в рамках этапа вторая часть дистанции прошла по территории Кучинского лесопарка, что добавило маршруту живописности и новых впечатлений для спортсменов.

На трассе были организованы четыре пункта питания, где участники могли подкрепиться и восстановить силы. После финиша каждой из частей забега на стадионе «Орион» всех финишировавших ждали порции горячей каши из полевой кухни — традиционное угощение для восстановления.

Каждый спортсмен, успешно завершивший дистанцию, получил сувенир с символикой клуба ЖеRunners, а организаторы и волонтеры отметили высокий уровень подготовки и дружелюбную атмосферу мероприятия.