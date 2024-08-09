Более 300 человек приняли участие в форуме «День соседа» в Петровском

В Ленинском округе в поселке Петровский прошел форум «День соседей». Более 300 человек пришли на мероприятие.

Активные жители обсуждали инициативы, благодаря которым можно преобразить дворы и микрорайоны Ленинского городского округа.

Благодаря голосованию на форуме «День соседей» уже построили детский на 350 мест в деревне Коробово и открыли первое в России отделение первичной медико-санитарной помощи на дому.

Участники мероприятия отметили, что еще многое предстоит реализовать. Например, возвести школу на 1100 мест в жилом комплексе «Эко Видное 2», открыть три детских сада общей вместимостью 975 мест, проложить новые системы водоснабжения в семи жилых комплексах и деревнях Андреевское и Калиновка. Помимо этого, обустроить уличное освещение и детские площадки, заменить асфальт, проложить пешеходные дорожки и создать парковочные места для большегрузов, а также очистить реку Купелинка, реконструировать Каширское шоссе и завершить строительство транспортной развязки на Володарском шоссе.

Жители определили очередность проектов в голосовании. Результаты сообщат всем участникам через общедомовые чаты.

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