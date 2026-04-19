Более 300 человек посетили день открытых дверей в Коломенском аграрном колледже

Коломенский аграрный колледж провел день открытых дверей. Мероприятие посетили более 300 абитуриентов и их родителей.
В стенах учебного заведения также прошел «Агрофорум». Гостей колледжа познакомили с направлениями обучения, условиями поступления и перспективами трудоустройства. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и ярмарке.
«С каждым годом у нас число партнеров становится больше, больше подписываем соглашений о взаимном сотрудничестве», — рассказал исполняющий обязанности директора Коломенского аграрного колледжа Алексей Щербаков.
Партнеры учебного заведения представили самые разные направления: от кулинарии до сельскохозяйственного производства. С некоторыми из них можно было ознакомиться и на практике. Например, студенты-ветеринары демонстрировали гостям редких экзотических животных и давали подержать цыплят.
День открытых дверей проводится больше пяти лет. После сдачи экзаменов многие из тех, кто посещал колледж, решают стать его студентами.