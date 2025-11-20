Более 300 аварийных деревьев вырубили в Истринском округе для безопасности жителей

С начала осеннего сезона в муниципальном округе Истра в рамках мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности вырубили свыше 300 аварийных и сухостойных деревьев. Работы, организованные силами МБУ «ДОДХИБ», направлены на минимизацию рисков для населения, транспорта и инфраструктуры, а также на поддержание эстетического облика общественных пространств.

Специалисты провели не только удаление опасных деревьев, но и комплексный уход за зелеными насаждениями: формовочную обрезку 37 деревьев, удаление сухих и аварийных ветвей у 133 деревьев, расчистку территории от 12 упавших стволов и приведение в порядок кустарников на площади 375 м².

Как пояснили в коммунальной службе, приоритетом является обеспечение безопасности людей, предотвращение угроз для строений, припаркованного транспорта и линий электропередачи, особенно в неблагоприятных погодных условиях.