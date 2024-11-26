Более 300 аварийных деревьев ликвидировали в Истре с начала октября

В октябре и ноябре в городском округе Истра устранили 377 сухостойных и аварийных деревьев. Такие работы продолжают и зимой.

Помимо этого, в ноябре ликвидировали 217 ветвей на опасных деревьях, распилили 44 бревна, обрезали кусты и 84 дерева. Работы проводят сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Додхибимр».

Аварийные деревья и опасные участки выявляют на выездных администрациях, а также по обращениям жителей городского округа. После этого проводят исследования и устраняют болезненные деревья.

Для ликвидации аварийного дерева можно обратиться в отдел благоустройства городского округа Истра по телефону +7(495) 127-73-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в прошлом году план по очистке аварийных деревьев в Московской области выполнили на 40%.

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