Более 30 жителей Одинцова прошли обследование в Единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации состоялся в Одинцове: врачи обследовали 33 человека. Они получили консультации специалистов по терапии и онкологии и прошли дерматоскопическое обследование кожи.

Во время диспансеризации онколог Иван Каприн дал пациентам советы по защите кожи в летний период. Он рассказал, как уменьшить вредное воздействие ультрафиолета, чтобы избежать развития меланомы — одной из самых опасных форм рака кожи.

«Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Если кожа не защищена от солнца, риск развития меланомы возрастает», — отметил Каприн.

Напомним, что единый день диспансеризации и профилактические медосмотры в Одинцовском городском округе проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Они проходят в отделении медицинской профилактики поликлиники № 1 в блоке «Здоровье Подмосковья».

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться можно на портале «Госуслуги. Московская область», по телефону 122 или в инфомате поликлиники по месту прикрепления.

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