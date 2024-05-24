Более 30 «земских докторов» привлекли на работу в Подмосковье в этом году

В Подмосковье действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов. Например, программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С ее помощью врачи, которые устраиваются работать в сельскую местность, могут получить выплаты от 750 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

«Важно улучшать доступность медицинской помощи как в городской черте, так и в отдаленных территориях. С начала года в наши медучреждение вышли на работу 33 „земских доктора“ и „земских фельдшера“», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В этом году в Московской области расширили перечень специальностей для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь получить выплаты могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты и другие узкопрофильные специалисты. Подать заявку на участие в программе можно, обратившись в кадровую службу своей медорганизации. С полным перечнем мер соцподдержки для врачей и фельдшеров можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

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