Более 30 заблудившихся грибников вывели из лесов Подмосковья в сентябре

Еще 32 человека заблудились в лесах Подмосковья за месяц. Найти дорогу домой им помогли спасатели и лесничие.

«Надо отметить, что в прошлом году в сентябре заблудившихся было значительно больше — почти 250 человек», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По мнению специалистов, факт связан с неурожаем грибов и ягод из-за жаркой и сухой погоды.

Чаще всего люди терялись в лесу в выходные дни. Например, в Красногорске не смог выйти из чащи 43-летний мужчина, который ушел из дома без мобильного телефона. Его искали три дня. В Клину заблудились в лесу три пенсионерки 67, 69 и 86 лет. К счастью, у них с собой оказался заряженный мобильный телефон. В Раменском округе потерялись трое детей, которых нашли при помощи лесничего.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что часто люди выбирают для похода в лес камуфляжную форму или неяркую одежду. Это значительно усложняет поиски в случае необходимости. Лучше предпочесть что-то яркое, заметное издалека. Необходимо также взять с собой заряженный телефон и сообщить родственникам о своих планах пойти в лес.

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