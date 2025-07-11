Более 30 выпускников в Волоколамске получили медали за отличную учебу

В Волоколамске 10 июля состоялся традиционный бал медалистов. Торжественное мероприятие прошло на сцене Центра культуры и творчества «Родники», где чествовали выпускников, окончивших школу с отличием.

В этом году выпустились 34 медалиста: 16 получили золотые медали, 18 — серебряные.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова подчеркнула, что такой успех стал результатом усердной работы, дисциплины и целеустремленности учащихся. Она также выразила благодарность педагогам за высокий профессионализм и родителям за поддержку.

Для гостей мероприятия были подготовлены выступления артистов из Волоколамского округа, а в фойе разместили стильную фотозону с эффектным освещением, что создало праздничную атмосферу.

Наталья Козлова выразила надежду, что после получения высшего образования выпускники вернутся в Волоколамск и продолжат развивать родной округ.