Более 30% выпускников Ленинского округа поступили в вузы на бюджет

В 2026 году в Ленинском округе школу окончили 1234 одиннадцатиклассника, 1084 из них стали студентами вузов. Более 30% выпускников по результатам приемной кампании поступили на бюджет.

Высокие результаты на ЕГЭ позволили лучшим выпускникам округа поступить в ведущие университеты страны: МГТУ имени Баумана, Финансовый университет при Правительстве РФ, МСХА имени Тимирязева, Университет ИТМО (Санкт-Петербург), МГСУ, МГУ и МГИМО. В числе выбранных ребятами направлений: информационная безопасность, международная экономика и торговля, биотехнологии, востоковедение и экономические отношения.

28% выпускников (90% обучающихся в специализированных классах IT-направления) выбрали для продолжения образования технические специальности. Еще 11% продолжат обучение по естественно-научному профилю.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что поступление выпускников на бюджет стало результатом качественной подготовки и слаженной работы педагогов. «Особенно радует, что выпускники выбирают престижные вузы и востребованные специальности, в том числе технические и естественно-научные. Это соответствует приоритетам развития экономики страны. Мы гордимся нашими стобалльниками, которые поступили в ведущие университеты России», — сказал руководитель муниципалитета.