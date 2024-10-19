Более 30 водоемов расчистили летом в городском округе Истра

С каждым годом работа по расчистке прудов в городском округе Истра набирает обороты. В 2021-м в порядок привели 13 водоемов, в 2022 — 24, а в 2023 — 28.

Этим летом сотрудники МБУ «Додхибимр» расчистили 20 прудов — в Истре, Вельяминово, в Дедовске и Румянцево, в Лесодолгоруково, в деревнях Парфенки, Покоево, Бутырки, Веретенки, Давыдково и других. Еще 10 водоемов привели в порядок силами подрядчика. И два — в Дедовске и в Новопетровском — попали в областную программу «100 прудов и озер».

Отдельная тема — чем все эти водоемы были загрязнены. Там и мебель, и бытовой мусор, а еще автомобильные покрышки и даже микроволновая печь.

Список работ на следующий сезон уже составляется.

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