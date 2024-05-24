Более 30 участков дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

Работы по ремонту дорог стартовали в Солнечногорске. Всего в этом сезоне специалисты заменят асфальтовое покрытие на 32 участках муниципальных и региональных дорог протяженностью почти 44 километра.

Подрядчик уже приступил к ремонту на трех участках — в деревнях Головково, Берсеневка и рабочем поселке Андреевка. Первые два участка вошли в план ремонт благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел».

«В текущем сезоне на территории нашего округа будет восстановлено 23 участка муниципальных дорог. Важно, что часть дорог жители определили сами голосованием на портале „Добродел“. Отмечу, что сейчас подрядчик выходит сразу на несколько объектов, чтобы все работы завершить в срок, а именно до конца июля», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

С полным перечнем ремонта региональных и муниципальных дорог можно ознакомиться на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что реконструкцию Пироговского шоссе завершат до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».