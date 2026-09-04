Более 30 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Солнечногорске

С начала 2026 года профилактические обследования в городском округе Солнечногорск прошли свыше 30 тысяч человек. Диспансеризация позволяет своевременно обнаружить заболевания и факторы риска, чтобы при необходимости начать лечение на ранней стадии.

Комплекс обследований включает анкетирование для определения факторов риска, расчет индекса массы тела, проверку артериального и внутриглазного давления, консультацию терапевта и осмотр женщин акушеркой. Также предусмотрены маммография, флюорография и электрокардиография.

Мужчинам старше 45 лет врачи рекомендуют уделять особое внимание регулярным профилактическим обследованиям. Для них предусмотрен анализ на простатспецифический антиген, который помогает выявлять заболевания предстательной железы, в том числе на ранних стадиях.

Проходить диспансеризацию рекомендуется ежегодно начиная с 18 лет. 5 сентября во всех поликлиниках округа проведут Единый день диспансеризации, во время которого жители смогут бесплатно и без предварительной записи пройти комплекс обследований, проверить основные показатели здоровья и проконсультироваться со специалистами.

«Именно такие профилактические осмотры помогают вовремя обнаруживать заболевания и начинать лечение тогда, когда оно наиболее эффективно. Приглашаю всех жителей воспользоваться этой возможностью и уделить несколько часов самому ценному — своему здоровью», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С начала 2026 года по результатам обследований специалисты выявили 3109 случаев различных заболеваний. Пациентам назначили необходимое лечение и поставили их на диспансерный учет у профильных специалистов.