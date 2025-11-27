Более 30 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за очистку прудов в 2026 году

На портале «Добродел» продолжается голосование за водоемы, которые планируют очистить в 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озер». Жители региона активно участвуют в выборе. По данным министра экологии и природопользования Подмосковья Виталия Мосина, число проголосовавших уже превысило 30 тысяч человек.

Он сообщил, что больше всего голосов на данный момент поступило от жителей Дмитрова — свыше трех тысяч. Мосин отметил, что в тройку лидеров также вошли Сергиево-Посадский и Наро-Фоминский округа, где каждый из них набрал более 2,5 тысячи голосов. При этом, в Клину и Раменском округе активность пока остается низкой — там не набирается и сотни голосов. По его словам, он рассчитывает, что за оставшиеся 13 дней ситуация изменится.

Напомним, проголосовать можно по ссылке. Для этого необходимо авторизоваться через портал госуслуг. На странице голосования также можно оставлять комментарии.