Более 30 тысяч жителей Одинцова приняли участие в праймериз «Единой России»

пресс-служба «Единой России»
Фото: пресс-служба «Единой России»

Партия «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования. В праймериз приняли участие свыше 30 тысяч жителей Одинцовского округа.

Предварительное голосование — это обязательная процедура при подготовке к выборам. Она прошла в 15-й раз. В этом году свои кандидатуры на праймериз представили 126 человек — действующие депутаты, предприниматели, спортсмены, врачи и другие жители Одинцова.

Голосование проходило в электронном формате — сделать свой выбор можно было до 26 мая. Избиратели проголосовали за обновление состава депутатского корпуса более чем на треть. Победителями стали как уже опытные политики, так и молодые жители муниципалитета. Получивших поддержку участников, партия «Единая Россия» выдвинет на выборах в Совет депутатов Одинцовского городского округа. Они пройдут 8 сентября.

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