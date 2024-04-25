Более 30 тысяч старых шин сдали на экоакции в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:12 Более 30 тысяч старых шин сдали на экоакции в Подмосковье Unsplash

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Экологическая акция «Сдай старые шины на „Мегабак“» продолжается в Подмосковье. На данный момент в ее рамках удалось собрать более 30 тысяч покрышек. По данным Министерства ЖКХ Московской области, динамика роста количества собранных шин говорит об ответственном отношении жителей к утилизации крупногабаритных отходов.

Участники акции могут принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новых шин. Для этого необходимо сделать фото с шинами на любом пункте приема покрышек и выложить фото в соцсеть «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

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Старые шины принимает не только «Мегабак», но и пункты переработчиков: «Орис Пром», «Дмитровский РТИ» и «ЧРЗ». Отмечается, что автомобильные покрышки — это многогранное вторичное сырье. Из него можно сделать резиновую крошку, текстильное волокно и даже металл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. Под пристальным наблюдением остаются шесть территорий в Подмосковье, которые в последнее время чаще всего подвергались лесным пожарам.

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