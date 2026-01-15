Более 30 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в хоровом фестивале

Муниципальные этапы регионального фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье» прошли с ноября по декабрь 2025 года. В них поучаствовали более 30 тысяч школьников из 835 учреждений.

На фестивале выступили первоклассники, учащиеся начальной и средней школ, а также сводные хоры с детьми всех возрастов.

В номинации «Классика» исполнили произведения русской и зарубежной музыкальной классики, песни советского школьного репертуара и обработки народных мелодий.

Ребята также выступили в категориях и «Фольклор» и «Эстрада».

«Проект „Поющее Подмосковье“ направлен на возрождение лучших традиций хоровых выступлений, способствующих развитию духовно-нравственных качеств и формированию художественного вкуса молодежи», — отметили в ведомстве.

Следующий зональный этап фестиваля пройдет с января по февраль, а региональный состоится в марте.