Более 30 тысяч школьников начали учебный год в Серпухове

В Серпухове 1 сентября прозвенели школьные звонки для 31 тысячи учащихся. После капитального ремонта открылись четыре школы и два детских сада.

В обновленных учреждениях — свежий ремонт, современная мебель и оборудование, в спортивных залах — новые покрытия, в пищеблоках — все для вкусного и полезного питания. В Лицее Протвино, которому присвоено имя академика Логунова, появились IT-полигоны и инженерные лаборатории — теперь школьники смогут углубленно изучать технические дисциплины.

Все перемены стали реальностью благодаря Народной программе «Единой России» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. За пять лет в округе капитально отремонтированы 15 школ и 7 детских садов. Детский сад № 48 «Ласточка» и № 51 «Центр детства» тоже встречают малышей в обновленном виде.

Особое внимание в этот день уделили детям, чьи отцы защищают Родину. Глава округа Алексей Шимко приехал в школу № 17, чтобы лично проводить в первый класс двух мальчиков — Ивана и Давида, сыновей участников СВО. Он вручил ребятам подарки, довез до школы и усадил за парты.

«Семьи наших защитников — под особым вниманием. Мы сделаем все, чтобы их дети росли в заботе, чувствовали себя нужными и защищенными. Их отцы — наша гордость, а они — наша ответственность», — сказал глава.

Торжественная линейка прошла в Лицее Протвино с участием почетных гостей. Яркие линейки состоялись в школе № 7, школе № 10 и Липицкой школе имени Героя Советского Союза Тарасова. По поручению главы в торжественных линейках во всех школах приняли участие его заместители, руководители предприятий, депутаты и представители Серпуховского благочиния.