Более 30 тысяч подростков из Подмосковья нашли подработку на летний период
Этим летом подростки из Подмосковья получали первые профессиональные навыки. Три месяца, свободных от учебы, более 30 тысяч школьников занимались подработкой, сообщили в Минсоцразвития МО.
«Ребята смогли пройти оплачиваемую стажировку на предприятиях региона, попробовать себя в разных сферах и получить первый трудовой опыт. А для выпускников такая работа стала важным шагом к выбору будущей профессии», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в подмосковном Минсоцразвития, свыше 13 тысяч подростков трудоустроил Кадровый центр региона. Он помогал им подбирать вакансии, оформлять документы и сопровождал на всех этапах.
Особое внимание, по информации Минобразования Московской области, уделялось трудовым отрядам. Их формировали и развивали на базе школ, колледжей, центров образования. Руководители сообществ учили ребят ответственности и работе в команде.
Прошедший сезон стал рекордным для подмосковных школьников. Полученный опыт должен помочь им оценить свои силы и чувствовать себя увереннее во взрослой жизни.