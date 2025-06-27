Более 30 тысяч онлайн-консультаций провели врачи в Истре с начала года

С начала года в округе более 30 тысяч жителей получили ответы врачей с помощью онлайн-консультаций. Чтобы получить такую услугу, сперва необходимо посетить врача очно.

Благодаря телемедицине можно оформить электронный рецепт на льготное лекарство, получить консультацию по результатам анализов или скорректировать лечение при необходимости. Причем можно использовать разные способы коммуникации, которые наиболее удобны для пациента. Это может быть переписка по электронной почте или через мессенджеры, а также разговор по видеосвязи.

Записаться можно по телефону 122, через портал «Здоровье», инфомат в поликлинике или на приеме у лечащего врача. Получить подобные консультации могут жители крупных городов, у которых нет времени для обращения в государственную или частную клинику или те, кому проблематично добираться до города.