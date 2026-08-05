Более 30 тысяч человек расселили в Подмосковье по программе реновации

В Подмосковье с 2021 года реализуется программа комплексного развития территорий, направленная на переселение людей из ветхого и аварийного жилья. За это время 30 тысяч человек переехали в современные дома с необходимой инфраструктурой.

Как сообщили в региональном Минжилполитики, сейчас в Подмосковье реализуются 23 проекта КРТ по инициативе органов местного самоуправления. До конца 2026 года планируется расселить 27 тысяч квадратных метров, а всего расселению подлежит более 200 тысяч квадратных метров. Программа охватывает 13 округов: Мытищи, Балашиха, Одинцовский, Раменский, Дубна, Серпухов, Пушкинский, Королев, Химки, Подольск, Наро-Фоминский, Фрязино и Коломну.

Следующим этапом станет реализация новых проектов КРТ, которые позволят поэтапно расселить ветхий и аварийный фонд в Коломне, Воскресенске, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Кашире, Подольске и Раменском. Общая площадь нового жилья составит более одного миллиона квадратных метров, что обеспечит переселение 202 тысяч квадратных метров старого фонда и улучшит жилищные условия более чем для десяти тысяч человек.

Основная цель программы — не только переселение, но и создание комфортной городской среды с современной инфраструктурой и комплексное обновление территорий.