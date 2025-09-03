Более 30 тысяч человек посетили фестиваль Малевича в Одинцове

В парке Малевича прошел первый фестиваль современной культуры «Малевич», посвященный переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. Это событие собрало множество гостей, которые активно участвовали в творческих активностях и мастер-классах.

Фестиваль стал площадкой для лекций и обсуждений, посвященных авангарду, что дало возможность каждому углубиться в историю этого направления искусства. Зрители также посетили концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, музыканта Тима ищет свет, пианиста Николы Мельникова и ансамбля Octo Ensemble, оркестра Cinematica под управлением Глеба Андрианова и других музыкантов.

Особое внимание гостей привлек новый арт-объект «Супрематический лес» художника Николая Полисского, созданный из двух тысяч палок орешника, который стал символом фестиваля и пополнил коллекцию парка.

Директор «МосОблПарк» Ксения Васильева отметила, что фестиваль «Малевич» стал прорывным событием для региона и подмосковных парков. Она подчеркнула, что за три года существования парка возникло много вопросов о его названии и концепции. С 2022 года, при поддержке Третьяковской галереи, были реализованы проекты арт-объектов, ответившие на вопросы о связи с наследием Казимира Малевича.