Более 30 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья Подмосковья

В Подмосковье работают центры репродуктивного здоровья. Там могут получить помощь пары, которые испытывают трудности с наступлением беременности. Там уже прошли лечение свыше 30 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, в центрах можно получить консультации узкопрофильных специалистов.

«Мы понимаем, как важно для пар, мечтающих о детях, получить своевременную, грамотную и комплексную помощь в одном месте. В наших центрах пары могут получить консультации узкопрофильных специалистов — от гинеколога и уролога до эндокринолога и репродуктолога, — сдать анализы и при необходимости начать лечение», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Центры репродуктивного здоровья работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах и других учреждениях. Получить помощь там можно бесплатно по полису ОМС.

Записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или через кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03.

