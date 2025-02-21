Более 30 тыс. человек окончили школы для приемных родителей в Подмосковье

Свыше 30 тысяч человек прошли обучение в школе приемных родителей в Московской области. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона. Сейчас в школе запустили два новых учебных модуля — такие программы появились в России впервые.

«Занятия бесплатные, а подать заявление на обучение в школе приемных родителей можно электронно, не выходя из дома. Также у нас предусмотрен и дистанционный курс обучения», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Первый модуль — «Прием в семью ребенка после вторичного возврата» — создан для родителей, которые берут под опеку детей, переживших смену семьи. Второй — «Взаимодействие с кровными родственниками» — помогает наладить отношения с родными ребенка, поддержать его и научить доверию. Оба курса проходят в формате тренинга и длятся по 32 часа.

С этого года также доступна обновленная программа «Подготовка профессиональных приемных родителей для создания ресурсных семей». Она помогает поддерживать детей в кризисе, пока специалисты работают с их родной семьей.