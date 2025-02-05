Более 30 трансформаторных подстанции обновят в Солнечногорске в 2025 году

Специалисты «Россети Московский регион» отремонтируют более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 воздушных линий в населенных пунктах Солнечногорска в 2025 году. Эти работы позволят подготовиться к осенне-зимнему периоду 2025–2026 года, а также обеспечат безопасную эксплуатацию электросетевого хозяйства.

В дополнение к ремонту подстанций, выключателей и воздушных линий, специалисты также проведут очистку более 200 гектаров трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, которая может угрожать падением на провода.

«Особое внимание традиционно уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Это позволяет снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения. Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Основная часть работ запланирована в промежуток после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего.