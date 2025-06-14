Более 30 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье заготовили 34 тонны донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Доноры — неравнодушные люди с активной позицией, которая помогает спасать жизни. Благодаря донорам, в Подмосковье за пять месяцев этого года удалось заготовить 34,6 тонны крови. Это на 1,3 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Кровь помогает спасать жизни — она необходима пострадавшим в авариях, пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, онкобольным, недоношенным детям и многим другим. В регионе основным учреждением, отвечающим за донорство, является Московский областной центр крови.

Сдать кровь можно как в самом центре, так и на выездных акциях. Для удобства жителей Московский областной медучреждение работает ежедневно, без выходных, с 08:00 до 14:00. Список всех пунктов приема крови в регионе доступен на сайте donormo.ru.