Более 30 светодиодных светильников установят на Звездной площади в Серпухове

На Звездной площади продолжается активное благоустройство, направленное на создание комфортного и современного пространства для жителей и гостей города. Сейчас ведутся работы по прокладке электрокабелей, монтажу опор освещения и установке бортовых камней, а также озеленению территории.

Особое внимание уделяется устройству пешеходной инфраструктуры. Подрядчик занимается укладкой плитки на тротуаре вдоль дома № 146 по улице Ворошилова, что позволит обеспечить удобное передвижение для пешеходов. В рамках проекта будут расширены и другие тротуары, что повысит их пропускную способность.

Для комфортного отдыха на Звездной площади оборудованы дополнительные карманы для установки лавочек, количество которых увеличено. Это создаст больше возможностей для досуга жителей района. Важно отметить, что ограждения каштановой аллеи и все 28 деревьев, высаженных в память о воинах-интернационалистах, будут сохранены. Напомним, что в прошлом году металлические таблички с именами героев были реконструированы.

По завершении благоустройства памятник «Черный тюльпан» вернется на Звездную площадь, которая вновь станет значимым местом для проведения памятных мероприятий.

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