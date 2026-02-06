Более 30 специалистов сферы здравоохранения наградили в Подольске

В округе вручили награды 30 специалистам, трудящимся в Подольской областной клинической больнице, Подольской детской больнице, скорой медицинской помощи и в Подольском родильном доме.

Работники сферы здравоохранения получили благодарности главы городского округа Подольск, почетные знаки, медали «За плодотворный труд» и грамоты Совета депутатов округа за многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейными датами.

Среди отличившихся был заведующий операционным блоком — врач‑хирург Подольской областной клинической больницы Петр Мериакри.

«За годы работы я был удостоен ряда наград. В 2017 году получил почетную грамоту Министерства здравоохранения Московской области, тогда же — благодарность главы городского округа Подольск. В 2020 году мне вручили орден Пирогова. Также имею ведомственную награду Министерства здравоохранения РФ — нагрудный знак „Отличник здравоохранения“. Сегодня меня вновь отметили наградой родного округа. Очень приятно, когда твой труд ценят», — сказал Петр Мериакри.

Стаж специалиста составляет почти 40 лет.