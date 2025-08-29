Более 30 специалистов пополнили штат больницы в Солнечногорске в 2025 году

С начала 2025 года в Солнечногорскую больницу пришли работать 34 специалиста разных направлений. Среди них педиатры, терапевты, акушеры-гинекологи, хирурги, кардиологи, травматологи-ортопеды, офтальмологи, эндокринологи и оториноларингологи.

На данный момент обеспеченность врачами в поликлиниках округа составляет 94%, а средним медперсоналом — 96%.

Сегодня в Солнечногорске 182 медицинских работника получают ежемесячные выплаты на аренду жилья, 46 специалистов уже получили земельные участки под строительство домов. В программе «Приведи друга» задействованы пять человек, также предусмотрена компенсация расходов на проезд. В решении жилищных вопросов помогают государственные программы «Земский фельдшер» и «Социальная ипотека».

«Мы продолжаем активно привлекать специалистов и создавать условия для комфортной работы наших медиков. Это позволит обеспечить высокий уровень медицинской помощи жителям нашего региона, — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас в учреждениях здравоохранения округа открыты вакансии для неврологов, врачей функциональной диагностики, а также участковых педиатров и терапевтов. За консультацией по вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров Солнечногорской больницы по телефону: 8-495-994-15-51.